Малком: ни разу не досмотрел матч «Зенита», в котором не мог сыграть

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о трудностях во время восстановления после травм, полученных в составе сине-бело-голубых.



«Вся моя жизнь — это футбол. Когда включаю телевизор, там идёт футбол. Когда играю в приставку, играю в футбол. Всё вокруг — футбол. Остаться без него надолго было ужасно. Спасибо моей семье — почти сразу после первой травмы, после операции, которая была немного позже, она приехала ко мне в Петербург, чтобы отвлечь от всего, что занимало мою голову.



Отчасти это удалось, хотя всё равно было невероятно тяжело. Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой — конечно, я безумно хотел побежать к ним, но не мог. Это всё сводило с ума.



Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Я ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом я покрывался потом и уезжал домой. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я очень переживал за парней, но мне было тяжело осознавать, что не могу им помочь», — цитирует Малкома Sports.ru.

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