Источник: Селезнёв перед отчислением отдыхал в баре с Аршавиным, Радимовым и Самедовым

Стали известны новые подробности скандала с участием нападающего «Колоса» Евгения Селезнёва.



Напомним, футболист был отчислен из команды за грубое нарушение режима во время сбора в Турции. Впоследствии сообщалось, что накануне товарищеского матча с «Рухом» Евгений выпивал в компании бывшего партнёра по сборной Украины, а ныне тренера московского «Динамо» Андрея Воронина и ещё нескольких человек. На следующий день Селезнёв попал в состав «Колоса» и вышел на предматчевую тренировку, но впоследствии так и не появился на поле.



Как сообщили в эфире программы «Великий футбол», помимо Воронина компанию Селезнёву составили другой экс-партнёр по национальной команде Артём Милевский, а также бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.

Воронин отреагировал на информацию, что выпивал с Селезнёвым перед матчем