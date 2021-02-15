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Источник: Селезнёв перед отчислением отдыхал в баре с Аршавиным, Радимовым и Самедовым

Источник: Селезнёв перед отчислением отдыхал в баре с Аршавиным, Радимовым и Самедовым
Футбол / Прочие турниры 0
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Стали известны новые подробности скандала с участием нападающего «Колоса» Евгения Селезнёва.

Напомним, футболист был отчислен из команды за грубое нарушение режима во время сбора в Турции. Впоследствии сообщалось, что накануне товарищеского матча с «Рухом» Евгений выпивал в компании бывшего партнёра по сборной Украины, а ныне тренера московского «Динамо» Андрея Воронина и ещё нескольких человек. На следующий день Селезнёв попал в состав «Колоса» и вышел на предматчевую тренировку, но впоследствии так и не появился на поле.

Как сообщили в эфире программы «Великий футбол», помимо Воронина компанию Селезнёву составили другой экс-партнёр по национальной команде Артём Милевский, а также бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.

Воронин отреагировал на информацию, что выпивал с Селезнёвым перед матчем
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