Воронин отреагировал на информацию, что выпивал с Селезнёвым перед матчем

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию, что он выпивал с бывшим партнёром по сборной Украины Евгением Селезнёвым накануне матча, в котором тот должен был принять участие в составе «Колоса».



«Я действительно встречался с Женей Селезнёвым — мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского «Динамо», дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с «Колосом» во всём разберутся и он продолжит выступать за клуб.



Повторюсь, при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причём более осведомлённые, чем у журналиста Крамара», — цитирует Воронина Sport24.

Источник: Селезнёв накануне товарищеского матча с «Рухом» выпивал с Ворониным