Дэниел Старридж может вернуться в АПЛ

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может вернуться в английскую Премьер-лигу. Возможность подписания 31-летнего британского форварда рассматривает «Ньюкасл Юнайтед», сообщает 90min.

Главный бомбардир «Ньюкасла» Каллум Уилсон, который забил 10 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ, получил травму подколенного сухожилия. Игрок может пропустить около двух месяцев, а из центральных нападающих в распоряжении Стива Брюса, предпочитающего играть в двух форвардов, остаются лишь Энди Кэрролл, Дуайт Гейл и Жоэлинтон. В связи с этим «сороки» хотят добавить вариативности в свою линию нападения и рассматривают вариант подписания Старриджа.

Дэниел с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Сам англичанин считает, что находится в хорошей форме и сможет достойно вернуться в АПЛ. «Ньюкасл» может предложить ему контракт до конца нынешнего сезона. В бесплатном подписании Старриджа также заинтересованы «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион».