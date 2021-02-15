Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дэниел Старридж может вернуться в АПЛ

Дэниел Старридж может вернуться в АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может вернуться в английскую Премьер-лигу. Возможность подписания 31-летнего британского форварда рассматривает «Ньюкасл Юнайтед», сообщает 90min.

Главный бомбардир «Ньюкасла» Каллум Уилсон, который забил 10 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ, получил травму подколенного сухожилия. Игрок может пропустить около двух месяцев, а из центральных нападающих в распоряжении Стива Брюса, предпочитающего играть в двух форвардов, остаются лишь Энди Кэрролл, Дуайт Гейл и Жоэлинтон. В связи с этим «сороки» хотят добавить вариативности в свою линию нападения и рассматривают вариант подписания Старриджа.

Дэниел с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Сам англичанин считает, что находится в хорошей форме и сможет достойно вернуться в АПЛ. «Ньюкасл» может предложить ему контракт до конца нынешнего сезона. В бесплатном подписании Старриджа также заинтересованы «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион».

«Возвращение близко». Экс-форвард «Ливерпуля» Старридж готовится к продолжению карьеры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021