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«Возвращение близко». Экс-форвард «Ливерпуля» Старридж готовится к продолжению карьеры

«Возвращение близко». Экс-форвард «Ливерпуля» Старридж готовится к продолжению карьеры
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, анонсировал возвращение в футбол.

«Всё ещё активен и сфокусирован на цели. Возвращение близко», — написал Старридж в своём «инстаграме».

В начале карьеры Старридж выступал за «Манчестер Сити», «Челси» и «Болтон». В 2013 году перешёл в «Ливерпуль», цвета которого впоследствии защищал на протяжении шести лет. Вторую половину сезона-2017/2018 провёл в аренде в «Вест Бромвич Альбион». Стан мерсисайдцев Дэниел покинул в связи с истечением контракта и на правах свободного агента перебрался в «Трабзонспор». Спустя всего полгода форвард ушёл из турецкого клуба, после чего стало известно, что его отстранили от футбола до июня 2020 года за нарушение правил о ставках.

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