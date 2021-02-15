Почеттино: «ПСЖ» — фаворит в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»? Не надо так шутить

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Конечно, цель „ПСЖ“ — выиграть Лигу чемпионов. Когда становишься частью этого проекта, ты прекрасно знаешь, какие задачи перед тобой стоят. Нам будет противостоять фантастический коллектив. „ПСЖ“ — фаворит? Не надо так шутить. С приходом Кумана в „Барселоне“ началась новая эра. Понятно, что при таких кардинальных изменениях в начале будут возникать проблемы. Но они по-прежнему хороши. У каталонцев всё ещё есть Месси», — приводит слова Почеттино Marca.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк.
- 15 февраля 2021
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