Матч «Бавария» — «Арминия» дважды останавливали из-за сильного снегопада

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимает на своём поле «Арминию». Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена», к перерыву мюнхенцы сенсационно проигрывают одному из главных аутсайдеров чемпионата Германии со счётом 0:2. Голы в составе гостей забивали Мишел Влап на 9-й минуте и Амос Пипер на 37-й минуте.
Немаловажную роль в промежуточном успехе «Арминии» играют погодные условия, которые мешают более техничной «Баварии» показывать привычный для неё футбол. В Мюнхене сейчас сильный снегопад, из-за которого пришлось дважды останавливать матч для расчистки поля, информирует пресс-служба мюнхенского клуба в «Твиттере». Под снежным покровом не видны линии поля, что мешает игре.
Напомним, около недели назад правительство Германии из-за регулярных сильных снегопадов приостановило железнодорожное сообщение с Нидерландами.
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