Фанаты «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в котором разместились игроки «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в которой разместились игроки «Пари Сен-Жермен», сообщает El Chiringuito.
По информации источника, таким образом болельщики каталонской команды пытаются помешать футболистам парижской команды восстановиться перед первым матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее в Барселону прибыл президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Катарского функционера на выезде из аэропорта встретили враждебно настроенные испанские болельщики, которые призывали его оставить в покое нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» является основным претендентом на аргентинского футболиста.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.
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