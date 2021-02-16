Фанаты «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в котором разместились игроки «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в которой разместились игроки «Пари Сен-Жермен», сообщает El Chiringuito.



По информации источника, таким образом болельщики каталонской команды пытаются помешать футболистам парижской команды восстановиться перед первым матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Ранее в Барселону прибыл президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Катарского функционера на выезде из аэропорта встретили враждебно настроенные испанские болельщики, которые призывали его оставить в покое нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» является основным претендентом на аргентинского футболиста.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.

«Трусливый вор, оставь Месси в покое!» Фанаты «Барселоны» — президенту «ПСЖ»