«Атлетик» разгромил «Кадис» в гостевом матче Примеры

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Кадис» принимал «Атлетик». Встреча прошла на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетика» Алехандро Беренгер. На 15-й минуте полузащитник Унай Лопес упрочил преимущество гостей в счёте. На 29-й минуте Беренгер оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Во втором тайме, на 52-й минуте, форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс установил итоговый счёт встречи.



«Атлетик» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Кадис» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54). В тройку лидеров входят «Реал» (49) и «Барселона» (46).