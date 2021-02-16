Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетик» разгромил «Кадис» в гостевом матче Примеры

«Атлетик» разгромил «Кадис» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Кадис» принимал «Атлетик». Встреча прошла на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетика» Алехандро Беренгер. На 15-й минуте полузащитник Унай Лопес упрочил преимущество гостей в счёте. На 29-й минуте Беренгер оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Во втором тайме, на 52-й минуте, форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс установил итоговый счёт встречи.

«Атлетик» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Кадис» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54). В тройку лидеров входят «Реал» (49) и «Барселона» (46).

Испания - Примера. 23-й тур
15 февраля 2021, понедельник. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 4
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 4'   0:2 Лопес – 15'   0:3 Беренгер – 29'   0:4 Уильямс – 52'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021