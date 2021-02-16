Прерванная безголевая серия Вернера и спасения Кепы в обзоре матча «Челси» — «Ньюкасл»
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся заключительный матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0. В составе победителей забивали Оливье Жиру и Тимо Вернер, который прервал безголевую серию в АПЛ, которая длилась с ноября.
Видеообзор матча «Челси» — «Ньюкасл».
Таким образом, подопечные Томаса Тухеля одержали четвёртую победу подряд в АПЛ.
«Челси» набрал в 24 матчах 42 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Сороки» (25) — на 17-м месте. «Ливерпуль» (40) — на 6-м месте.
В следующем туре «Челси» встретится с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
«Челси» победил «Ньюкасл Юнайтед» и обошёл «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
03:58
-
03:39
-
02:53
-
02:42
-
01:42
-
01:23
-
00:53
-
00:53
-
00:51
-
00:28
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам