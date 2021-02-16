Прерванная безголевая серия Вернера и спасения Кепы в обзоре матча «Челси» — «Ньюкасл»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся заключительный матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0. В составе победителей забивали Оливье Жиру и Тимо Вернер, который прервал безголевую серию в АПЛ, которая длилась с ноября.

Видеообзор матча «Челси» — «Ньюкасл».

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля одержали четвёртую победу подряд в АПЛ.

«Челси» набрал в 24 матчах 42 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Сороки» (25) — на 17-м месте. «Ливерпуль» (40) — на 6-м месте.

В следующем туре «Челси» встретится с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед».