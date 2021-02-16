«Это «Форт Боярд», а не футбол». Уткин высказался за перенос встречи «Динамо» — «Спартак»

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин высказался на тему возможного переноса встречи 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» из-за сильных морозов.
«Я всецело за перенос матча «Динамо» — «Спартак». Говорю об этом матче, потому что это, во-первых, главная витрина возобновляющегося сезона и, во-вторых, главное, что я отлично себе представляю, какая погода будет в Москве в выходные. Не только в эти, но и в следующие. Сейчас будет -16. А через неделю 0.
Это травмоопасно. Это «Форт Боярд», а не футбол. Не лишено интереса, но глупо по смыслу. И не может служить витриной или быть топовым матчем, потому что для хорошей игры нужны условия. Не особенные и не щадящие. Просто соответствующие», — написал Уткин в своём телеграмм-канале.
Матч «Динамо» — «Спартак» запланирован на субботу, 20 февраля. Начало – в 19:30 мск.
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