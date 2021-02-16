Юрист рассказал, при каких условиях Азмун не будет считаться легионером в России

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каких условиях иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не будет считаться легионером в России.

«Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Если Иран в ближайшее время войдёт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Иран вскоре может получить постоянное членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Азмун выступает в России с 2013 года. Помимо «Зенита», иранский форвард играл за такие клубы, как «Рубин» и «Ростов».