Румменигге: новая Лига чемпионов будет зрелищнее и живее, чем групповой этап сейчас

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном изменении формата Лиги чемпионов.
«Новая Лига чемпионов будет гораздо более зрелищной и живой, чем нынешний групповой этап, который зачастую бывает скучным в последних турах. Выйти в плей-офф будет труднее. Что касается национальных чемпионатов, они всегда будут высоко цениться. Новая Лига чемпионов — это лишь вишенка на торте, но ценность чемпионатов не поменяется. Для итальянского болельщика всегда важно, как завершится миланское дерби или матч с «Ювентусом», — цитирует Румменигге Corriere della Sera.
Планируется, что при новом формате Лиги чемпионов команды не будут распределять на группы, а турнир пройдёт по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. Сообщалось, что с новым форматом согласны все ассоциации УЕФА.
- 16 февраля 2021
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