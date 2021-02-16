Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после загадочных публикаций
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после загадочных публикаций. За последние два дня на странице голкипера появилось сразу несколько постов с необычными подписями.
«Всем привет! Спешу сообщить, всё хорошо. Спасибо за поддержку!» — написал Чепчугов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.
Ранее Сергей Чепчугов дал интервью «Чемпионату», где рассказал о причинах своего поведения.
Чепчугов защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе «армейцев» 35-летний голкипер трижды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. В ходе своей карьеры также выступал за красноярские «Металлург» и «Енисей», «Ригу» и «Сибирь».
Отец Чепчугова отреагировал на новые посты сына в «Инстаграме»
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