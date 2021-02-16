Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после загадочных публикаций. За последние два дня на странице голкипера появилось сразу несколько постов с необычными подписями.

«Всем привет! Спешу сообщить, всё хорошо. Спасибо за поддержку!» — написал Чепчугов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.

Ранее Сергей Чепчугов дал интервью «Чемпионату», где рассказал о причинах своего поведения.



Чепчугов защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе «армейцев» 35-летний голкипер трижды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. В ходе своей карьеры также выступал за красноярские «Металлург» и «Енисей», «Ригу» и «Сибирь».