«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Гринвудом
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мейсоном Гринвудом. Новое соглашение рассчитано до июня 2025 года с возможностью продления ещё на год.
Гринвуд является воспитанником академии манкунианцев и выступает за «Манчестер Юнайтед» с семи лет. 19-летний игрок — самый молодой бомбардир «Юнайтед» в еврокубках. Он провёл за «красных дьяволов» 82 матча. Гринвуд — один из девяти выпускников академии, которые в этом сезоне играли в основной команде. Мейсон дебютировал в Лиге чемпионов в марте 2019 года, выйдя на замену в матче с «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Гринвуд провёл 18 матчей (12 — в основном составе), забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сульшер — о Гринвуде: иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперёд
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