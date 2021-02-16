Сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге стартует 25 июля

На общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги был утверждён календарь сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте турнира.



Сезон в чемпионате России начнётся 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года.

Санкт-петербургский «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров соревнований также входит московский «Спартак» (35).

Сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом туре после возобновления сезона в чемпионате России сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.