Сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге стартует 25 июля
На общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги был утверждён календарь сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте турнира.
Сезон в чемпионате России начнётся 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года.
Санкт-петербургский «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров соревнований также входит московский «Спартак» (35).
Сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом туре после возобновления сезона в чемпионате России сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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