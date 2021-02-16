Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века

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Немец Феликс Брих признан лучшим в мире футбольным арбитром XXI века. Рейтинг лучших судей современности опубликовала Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.

Феликс Брих (Германия); Джюнейт Чакыр (Турция); Ховард Уэбб (Англия); Маркус Мерк (Германия); Бьерн Кейперс (Голландия); Никола Риццоли (Италия); Оскар Хулиан Руис (Колумбия); Массимо Бузакка (Швейцария); Хорхе Луис Ларионда (Уругвай); Любош Михель (Словакия).

11-е место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина. IFFHS признавал его лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, что не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.

Венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС, занял в этом списке 15-е место.