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Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века

Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века
Футбол 0
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Немец Феликс Брих признан лучшим в мире футбольным арбитром XXI века. Рейтинг лучших судей современности опубликовала Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.

  1. Феликс Брих (Германия);
  2. Джюнейт Чакыр (Турция);
  3. Ховард Уэбб (Англия);
  4. Маркус Мерк (Германия);
  5. Бьерн Кейперс (Голландия);
  6. Никола Риццоли (Италия);
  7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
  8. Массимо Бузакка (Швейцария);
  9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
  10. Любош Михель (Словакия).

11-е место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина. IFFHS признавал его лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, что не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.

Венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС, занял в этом списке 15-е место.

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