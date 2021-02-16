Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века
Немец Феликс Брих признан лучшим в мире футбольным арбитром XXI века. Рейтинг лучших судей современности опубликовала Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.
- Феликс Брих (Германия);
- Джюнейт Чакыр (Турция);
- Ховард Уэбб (Англия);
- Маркус Мерк (Германия);
- Бьерн Кейперс (Голландия);
- Никола Риццоли (Италия);
- Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
- Массимо Бузакка (Швейцария);
- Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
- Любош Михель (Словакия).
11-е место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина. IFFHS признавал его лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, что не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.
Венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС, занял в этом списке 15-е место.
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