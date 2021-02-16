Слуцкий: ни при каких обстоятельствах не желаю Головину возвращения в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионат России.
«Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб», — приводит слова Слуцкого Sport24.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.
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