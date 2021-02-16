Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» устроит распродажу своих игроков в летнее трансферное окно

«Тоттенхэм» устроит распродажу своих игроков в летнее трансферное окно
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

«Тоттенхэм Хотспур» понёс серьёзные убытки на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Если АПЛ не разрешит вернуть болельщиков на стадионы до конца нынешнего сезона, то лондонский клуб потеряет около € 172 млн за кампанию сезона-2020/2021.

Как информирует Football Insider, «шпоры» намерены нивелировать ковидные убытки путём распродажи собственных игроков в летнее трансферное окно. Руководство «Тоттенхэма» намерено продать как минимум одного дорогостоящего игрока. Болельщики клуба готовы расстаться с Деле Алли или Уго Льорисом, но не простят руководству уход Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«Тоттенхэм» ещё не определился со стратегией на ближайшее трансферное окно. Клуб рассматривает варианты множества мелких продаж или нескольких крупных. При этом даже попадание в прибыльную Лигу чемпионов на следующий сезон не остановит руководство «шпор» от распродажи.

Убытки «Тоттенхэма» в сезоне-2020/2021 на сегодняшний день составляют € 73 млн.

Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021