«Тоттенхэм» устроит распродажу своих игроков в летнее трансферное окно

«Тоттенхэм Хотспур» понёс серьёзные убытки на фоне финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Если АПЛ не разрешит вернуть болельщиков на стадионы до конца нынешнего сезона, то лондонский клуб потеряет около € 172 млн за кампанию сезона-2020/2021.

Как информирует Football Insider, «шпоры» намерены нивелировать ковидные убытки путём распродажи собственных игроков в летнее трансферное окно. Руководство «Тоттенхэма» намерено продать как минимум одного дорогостоящего игрока. Болельщики клуба готовы расстаться с Деле Алли или Уго Льорисом, но не простят руководству уход Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«Тоттенхэм» ещё не определился со стратегией на ближайшее трансферное окно. Клуб рассматривает варианты множества мелких продаж или нескольких крупных. При этом даже попадание в прибыльную Лигу чемпионов на следующий сезон не остановит руководство «шпор» от распродажи.

Убытки «Тоттенхэма» в сезоне-2020/2021 на сегодняшний день составляют € 73 млн.