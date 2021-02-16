«Ротор» обыграл батумское «Динамо» в контрольном матче

В товарищеском матче «Ротор» встречался с «Динамо» из Батуми. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой волгоградской команды со счётом 3:1.



В конце первого тайма, на 40-й минуте встречи, счёт открыл полузащитник «Ротора» Олег Алейник, успешно реализовавший пенальти. На 55-й минуте нападающий Алексей Щёткин упрочил преимущество волгоградской команды в счёте. Через 9 минут форвард «Ротора» Камиль Муллин реализовал одиннадцатиметровый удар и довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 87-й минуте, игрок грузинской команды сократил отставание в счёте.

Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).