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«Ротор» обыграл батумское «Динамо» в контрольном матче

«Ротор» обыграл батумское «Динамо» в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Ротор» встречался с «Динамо» из Батуми. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой волгоградской команды со счётом 3:1.

В конце первого тайма, на 40-й минуте встречи, счёт открыл полузащитник «Ротора» Олег Алейник, успешно реализовавший пенальти. На 55-й минуте нападающий Алексей Щёткин упрочил преимущество волгоградской команды в счёте. Через 9 минут форвард «Ротора» Камиль Муллин реализовал одиннадцатиметровый удар и довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 87-й минуте, игрок грузинской команды сократил отставание в счёте.

Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2021, вторник. 17:30 МСК
Ротор
Волгоград, Россия
Окончен
3 : 1
Динамо Бт
Батуми, Грузия
1:0 Алейник – 40' (пен)   2:0 Щёткин – 55'   3:0 Муллин – 64' (пен)   3:1 – 87'
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