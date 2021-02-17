Мбаппе стал третьим игроком в истории, который оформил хет-трик в матче ЛЧ с «Барселоной»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, Килиан Мбаппе стал третьим игроком в истории, который оформил хет-трик в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов. Ранее это достижение покорялось Андрею Шевченко и Фаустино Асприлле.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.