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«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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Прямая трансляция матчей Лейпциг – Ливерпуль, Барселона – ПСЖ, Лига чемпионов 2020-2021, 1/8 финала, 16 февраля 2021

«Лейпциг» – «Ливерпуль», «Барселона» – «ПСЖ»
«Чемпионат»
Лига чемпионов. Онлайн. Какие крутые матчи в первый же день плей-офф!
Возьмёт ли «ПСЖ» реванш за эпичное поражение четырёхлетней давности?
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021

Всем привет, друзья! Главный еврокубковый турнир возвращается, да какими противостояниями! Сегодня, 16 февраля 2021 года, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ», «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовые онлайн-трансляции встреч Лиги чемпионов. Начало матчей — в 23:00 мск.

К сожалению, последствия коронавируса мы продолжаем ощущать и в 2021 году. В связи с этим «Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся на нейтральном поле в Будапеште. Афиша интригующая — забарахливший клуб АПЛ, выигравший Лигу чемпионов полтора года назад, и «быки», доходившие в прошлом сезоне до полуфинала.

А по поводу матча «Барселона» — «ПСЖ» и говорить ничего не нужно. Вы ведь не забыли их эпичное противостояние в плей-офф в 2017 году с невероятным камбэком?

Live Кирилл Закатченко

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16:03 Кирилл Закатченко

Самое время ознакомиться с изменениями в командах, которые произошли зимой.

Как изменились клубы, попавшие в плей-офф ЛЧ. Когда там появятся российские команды?
Пока до 1/8 финала из наших добрался только Миранчук.
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