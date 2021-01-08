Лига чемпионов. Онлайн. Какие крутые матчи в первый же день плей-офф!

Всем привет, друзья! Главный еврокубковый турнир возвращается, да какими противостояниями! Сегодня, 16 февраля 2021 года, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ», «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовые онлайн-трансляции встреч Лиги чемпионов. Начало матчей — в 23:00 мск.
К сожалению, последствия коронавируса мы продолжаем ощущать и в 2021 году. В связи с этим «Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся на нейтральном поле в Будапеште. Афиша интригующая — забарахливший клуб АПЛ, выигравший Лигу чемпионов полтора года назад, и «быки», доходившие в прошлом сезоне до полуфинала.
А по поводу матча «Барселона» — «ПСЖ» и говорить ничего не нужно. Вы ведь не забыли их эпичное противостояние в плей-офф в 2017 году с невероятным камбэком?
Самое время ознакомиться с изменениями в командах, которые произошли зимой.
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