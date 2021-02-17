Зиньковский прокомментировал информацию о возможном переходе в «Витесс»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о его переходе в нидерландский «Витесс».

«Насколько слухи о переходе в „Витесс“ были реальными? Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало. Как-то так.



Как „Крылья“ убедили, чтобы я остался? Мы вместе всё решили: тренерский штаб, Сергей Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать», — цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский принял участие в 24 матчах и забил 8 голов. Transfermarkt оценивает россиянина в € 2,5 млн.