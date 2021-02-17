«Большой игрок!» Санчо отреагировал на хет-трик Мбаппе в матче с «Барселоной»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на выступление нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти, заработанного хавбеком Френки де Йонгом. Французская команда ответила хет-триком Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.



«Большой игрок!» — написал Санчо в своём «твиттере», отметив в посте аккаунт Килиана и добавив замерзающий эмодзи.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.