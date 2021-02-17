«Большой игрок!» Санчо отреагировал на хет-трик Мбаппе в матче с «Барселоной»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на выступление нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти, заработанного хавбеком Френки де Йонгом. Французская команда ответила хет-триком Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.
«Большой игрок!» — написал Санчо в своём «твиттере», отметив в посте аккаунт Килиана и добавив замерзающий эмодзи.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось
Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?
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