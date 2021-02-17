Старфельт: «Рубину» нужно побороться за топ-4 по итогам сезона РПЛ

Защитник «Рубина» Карл Старфельт прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.
«Я очень счастлив. У меня было ещё два с половиной года контракта, но клуб показал, что верит в меня, продлив соглашение ещё на год. Мне очень нравится в «Рубине», и в футбольном плане, и в том, что его окружает, нравится команда.
Первые полгода в «Рубине» были не самыми удачными? Да, это нормально, когда требуется какое-то время на адаптацию, плюс были травмы. И, конечно, тренер сыграл важную роль. Я в «Рубине» полтора года, и последний год получился очень хорошим. Думаю, вместе с командой мы достигли более высокого уровня. У нас ещё много работы впереди, думаю, у нас есть потенциал, эта команда может показать хороший результат.
Хочу продолжать прогрессировать как футболист, мне кажется, в «Рубине» у меня есть для этого возможности. Хочу, чтобы прогрессировала команда. Если команда играет хорошо, то и футболисты прибавляют. Нам нужно смотреть вверх турнирной таблицы и побороться за топ-4 по итогам сезона», — цитирует Старфельта пресс-служба клуба.
- 17 февраля 2021
-
12:45
-
12:39
-
11:55
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:12
-
11:10
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:37
-
10:35
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:54
-
09:46
-
09:44
-
09:22
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:12
-
07:43
-
07:09
-
05:19
-
04:23
-
03:57
-
03:37
-
03:14
-
02:58