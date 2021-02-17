Старфельт: «Рубину» нужно побороться за топ-4 по итогам сезона РПЛ

Защитник «Рубина» Карл Старфельт прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.



«Я очень счастлив. У меня было ещё два с половиной года контракта, но клуб показал, что верит в меня, продлив соглашение ещё на год. Мне очень нравится в «Рубине», и в футбольном плане, и в том, что его окружает, нравится команда.



Первые полгода в «Рубине» были не самыми удачными? Да, это нормально, когда требуется какое-то время на адаптацию, плюс были травмы. И, конечно, тренер сыграл важную роль. Я в «Рубине» полтора года, и последний год получился очень хорошим. Думаю, вместе с командой мы достигли более высокого уровня. У нас ещё много работы впереди, думаю, у нас есть потенциал, эта команда может показать хороший результат.



Хочу продолжать прогрессировать как футболист, мне кажется, в «Рубине» у меня есть для этого возможности. Хочу, чтобы прогрессировала команда. Если команда играет хорошо, то и футболисты прибавляют. Нам нужно смотреть вверх турнирной таблицы и побороться за топ-4 по итогам сезона», — цитирует Старфельта пресс-служба клуба.

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