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Брат Погба стал игроком словенского клуба

Брат Погба стал игроком словенского клуба
Футбол / Англия 0

Нападающий Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, стал игроком «Табора», сообщает пресс-служба словенского клуба на странице в «Инстаграме». Контракт Матиаса Погба рассчитан до конца сезона-2020/2021.

30-летний гвинейский футболист перешёл в «Табор» на правах свободного агента. Последним клубом Матиаса Погба была испанская «Мурсия», которую форвард покинул летом 2020 года. Ранее Матиас Погба выступал за «Рексем», «Пескару», «Кроли Таун», роттердамскую «Спарту», «Тур», «Лорку» и другие клубы.

«Табор» в 21 матча набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Словении сезона-2020/2021. Лидером соревнований является люблянская «Олимпия» (41).

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