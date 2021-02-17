Директор «Барселоны»: это ещё не конец. Мы должны приехать в Париж и попробовать победить

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал проигрыш команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Нужно поздравить „ПСЖ“ с победой, но это ещё не конец. В футболе и не такое бывает. У нас есть один матч, чтобы изменить ситуацию, и мы должны хотя бы попытаться это сделать.

Результат первого матча далеко не лучший, это тяжёлое и сокрушительное поражение. Но заранее проигрывать нельзя. Мы должны приехать в Париж, сыграть и попробовать выиграть. Вчера «ПСЖ» был очень хорош — и на командном, и на индивидуальном уровне. Мбаппе — отличный футболист. Хороший молодой игрок, у него очень большое будущее", — цитирует Амора Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.