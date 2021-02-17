Унаи Эмери: Испания утратила доминирование на европейской футбольной арене

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4).



«В истории футбола были разные циклы доминирования на европейской арене. Были времена „Милана“, „Манчестер Юнайтед“, „Ювентуса“, „Баварии“ и очень хороший недавний период у испанского футбола. Результат матча „Барселона“ — «ПСЖ» говорит об утрате этого доминирования. Теперь путь открыт и другим командам. Но я верю в испанский футбол и хочу, чтобы мы продолжали укреплять свою лигу. Хочу, чтобы «Барселона», «Севилья», «Реал» и другие испанские команды вновь выигрывали", — приводит слова Эмери Marca.

Ответный матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».