Судья не назначил пенальти в ворота «Порту» на последней минуте после падения Роналду

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Однако результат встречи мог быть и иным. На 4-й добавленной минуте к основному времени игры испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде принял решение не назначать пенальти в ворота «Порту» после спорного эпизода с падением Криштиану Роналду в штрафной площади португальского клуба. После дальнего заброса из середины поля звёздный форвард «Ювентуса» элегантно обработал мяч, вследствие чего и произошёл момент с падением из-за контакта с нигерийским защитником Зайду Зануси. Сам Криштиану эмоционально отреагировал на решение арбитра, который дал финальный свисток вместо назначения 11-метрового удара.

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Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».