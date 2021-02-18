Гвардиола: «Сити» не играет по принципу — сохранить, что есть. Мы всегда хотим большего
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат перенесённой выездной встречи 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:1).
«Это была действительно тяжёлая игра, так как Карло очень хорошо организовал свою команду в обороне. Их слабые места были идеально закрыты Дукуре и Дэвисом, так что было нелегко найти свободное пространство, но мы не упустили ещё одного момента после того, как они забили. Мы создали достаточно, чтобы выиграть с большим отрывом.
«Гудисон Парк» — это всегда тяжёлый выезд, но наш менталитет невероятен. Мы играем не для того, чтобы сохранить то, что имеем, — мы всегда хотим большего. Сегодня «Сити» добыл очередные три очка, снова показав хорошую игру», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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