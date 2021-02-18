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Тренер «Порту»: мы давили на все сильные стороны «Юве», сыграв стратегически превосходно

Тренер «Порту»: мы давили на все сильные стороны «Юве», сыграв стратегически превосходно
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат домашнего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:1).

«Мы давили на все сильные стороны «Юве», в том числе на Адриена Рабьо в центре, в то время как Кьеза оказался очень хорош в атаке из глубины поля, а Роналду продемонстрировал свой класс в нашей штрафной площади.

«Порту» сегодня играл стратегически превосходно, но позади только половина противостояния. Чтобы выйти в четвертьфинал, нам демонстрировать свою силу в каждом эпизоде матча.

В обороне мы допустили 2-3 ошибки, которые привели к пропущенному голу. Нам предстоит провести ещё одну встречу, необходимо продолжать в том же духе, оставаясь сосредоточенными в любую минуту, потому что при малейшей ошибке вы рискуете пропустить.

В принципе, так произошло и сегодня, потому что около 70 минут «Ювентус »не создавал ни единого шанса. Наша игра не была впечатляющей, поскольку нам приходилось защищаться больше, чем атаковать, но на таком уровне против «Юве» это то, что нам и нужно делать», — цитирует Консейсау Football Italia.

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