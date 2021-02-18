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Ройс: во втором тайме «Боруссия» стала чересчур пассивной. С каждой минутой было труднее

Ройс: во втором тайме «Боруссия» стала чересчур пассивной. С каждой минутой было труднее
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оценил выступление команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2). Ответная встреча состоится 9 марта.

«Впечатления — прекрасные! Первый тайм, не считая быстро пропущенного мяча, прошёл именно так, как мы планировали. Мы действовали немного глубже в обороне, чем обычно, но при этом очень компактно. Хорошо вели борьбу за мяч, доставляли его вперёд на голевые позиции и повели в счёте. Первый тайм был очень хорош.

Второй тайм сложился уже не так хорошо, поскольку мы стали чересчур пассивными. Из-за этого нам не хватало фаз контроля мяча, а контратакующие передачи не проходили. С каждой минутой становилось всё труднее, так что победе мы очень рады.

Одной игры недостаточно для того, чтобы исправить все произошедшее в последнее время. Сегодня мы сделали важный шаг, и нужно нацеливаться на то же самое, если не на большее, в дерби с «Шальке», которое состоится в эти выходные», — цитирует Ройса пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.

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