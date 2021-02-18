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ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом

ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марио Фернандесом.

Новое соглашение «армейцев» с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий договор истекал летом 2022 года.

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры. В составе московской команды уроженец Бразилии к настоящему моменту трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в сборную.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки. ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая лишь «Зениту» (41).

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