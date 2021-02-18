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Полузащитник «Тамбова» Килин прокомментировал информацию о снятии клуба с Кубка России

Полузащитник «Тамбова» Килин прокомментировал информацию о снятии клуба с Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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Полузащитник «Тамбова» Антон Килин прокомментировал информацию о снятии клуба с Кубка России.

«Мы всё из СМИ узнаём. Ну раз пишут, что отправили документы, наверное, всё так сделали. Я по этому поводу ничего не могу сказать. У нас не было никаких собраний, ничего. Не знаем, когда должен быть вылет команды, я без понятия.

Сокращение зарплат? А к нам с таким вопросом даже никто не обращался. Везде пишут, что футболисты не согласны, что-то ещё. Но у нас даже до конкретики не доходило, не знаю, откуда всё это берётся. Нам сказали: «Вы готовы?», мы озвучили, на что мы готовы. Дальше этого разговор не заходил, не было никаких ни общений, ни обещаний. Что-то обсуждается, видимо, но не с футболистами.

Вчера был с разговор с Худяковым, но не было никакой конкретики, о сокращении или реструктуризации долга. Просто спросили, готовы ли мы к общению. Ответили, что готовы. Не знаю, к чему это всё приведет, но футболисты как были в стороне, так и остались», — цитирует Килина «Матч ТВ».

«Тамбов», вероятнее всего, снимется с чемпионата России
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