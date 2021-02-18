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Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение проводить сборы в Тарасовке

Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение проводить сборы в Тарасовке
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение проводить сборы в Тарасовке.

«Вы спрашиваете, как справиться с морозами, у человека, который родился на юге Италии (смеётся).

Это было наше решение. Имею в виду решение всего клуба. Мы говорили с докторами, тренерами, игроками. Консультировались с руководством клуба. Была альтернатива — Сочи, но там в последние дни тоже шёл сильный снег, поля без подогрева. Я приверженец работать там, где предстоит играть: не в Ростове, Сочи, Краснодаре, а в Москве. Конечно, может, работать было легче в тепле. Но играть нам надо в Москве.

Здесь у нас отличные условия для работы. Всегда хочу лучшего для команды и результата. Как я сказал, правда выльется на полях через несколько дней», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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