Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение проводить сборы в Тарасовке

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение проводить сборы в Тарасовке.
«Вы спрашиваете, как справиться с морозами, у человека, который родился на юге Италии (смеётся).
Это было наше решение. Имею в виду решение всего клуба. Мы говорили с докторами, тренерами, игроками. Консультировались с руководством клуба. Была альтернатива — Сочи, но там в последние дни тоже шёл сильный снег, поля без подогрева. Я приверженец работать там, где предстоит играть: не в Ростове, Сочи, Краснодаре, а в Москве. Конечно, может, работать было легче в тепле. Но играть нам надо в Москве.
Здесь у нас отличные условия для работы. Всегда хочу лучшего для команды и результата. Как я сказал, правда выльется на полях через несколько дней», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 18 февраля 2021
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:17
-
14:12
-
14:09
-
13:55
-
13:52
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
12:56
-
12:46
-
12:33
-
12:06
-
11:51
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:03
-
10:02
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:30