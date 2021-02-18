Сергей Корниленко будет внесён в заявку «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба. Спортивный директор Сергей Корниленко сыграет прощальный матч на «Самара Арене». Планируется, что футболист выйдет на поле в одной из игр команды в ФНЛ.



Сергей выступал за «Крылья Советов» с 2011 года. За девять лет провёл 205 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами. Вместе с Андреем Карякой является лучшим бомбардиром в российской истории клуба. Корниленко также имеет опыт выступлений за «Днепр», минское «Динамо», «Томь», «Зенит», «Рубин», «Блэкпул» и киевское «Динамо».



По окончании сборов 20 февраля «Крылья Советов» отправятся в Москву. 21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом» 27 февраля.

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