РФС намерен отказаться от контакта между судьями и представителями клубов перед матчами

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о последних инцидентах с участием арбитров, которых замечали на встречах с представителями клубов перед матчами.



«Я согласен с необходимостью убрать эту часть работы на какую-то стороннюю компанию. На данный момент в рамках судейских реформ уже ведётся работа в РФС над изменением, чтобы убрать эту практику. Я поддерживаю это решение. Мы хотели бы копировать этот опыт Европы: полностью убрать необходимость контакта судей и представителей команд перед матчем», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.