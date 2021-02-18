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Кашшаи: ошибка может стоить арбитру неделю, месяц или год отстранения. Все судьи это знают

Кашшаи: ошибка может стоить арбитру неделю, месяц или год отстранения. Все судьи это знают
Футбол / РПЛ 0
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи ответил на вопрос, по какому принципу выносятся решения об отстранениях судей.

«Это профессиональный футбол и, например, как одна ошибка на поле может стоить команде потери трофея, также и в судействе. Мы все профессионалы и мы должны принимать правильные решения. Так было, так и будет в будущем. Ошибка может стоить неделю, месяц или год отстранения. Все судьи это знают— это их обязанность: ошибки допущенные на поле при выполнении профессиональных обязанностей могут повлечь отстранения.

Могут ли Сухой, Волошин и Турбин вернуться в течение сезона? У меня очень много информации по всем лигам, я встречался со всеми, кто был понижен. Дверь открыта, нужно показывать хорошие качества судейства в ФНЛ. На данный момент они начнут в ФНЛ, как долго — неизвестно. Без изменений не будет улучшений. На данный момент судьи понимают, что через судейство в ФНЛ они будут иметь шанс вернуться обратно в РПЛ. Случится ли это весной — не знаю. Но вполне возможно», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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