Пранделли: в матче со «Специей» верну Кокорина на скамейку, но на поле вряд ли выпущу

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил игровые кондиции российского нападающего Александра Кокорина перед матчем 23-го тура итальянской Серии А со «Специей»

«Когда Кокорин присоединился к команде, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить его готовность. У него всё ещё не лучшее состояние, и в той встрече у него была небольшая проблема, из-за которой он чувствовал дискомфорт. Он работает. Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его выпустить. Мы работаем над тем, чтобы он набрал максимальную форму», — цитирует Пранделли издание Fantacalcio.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.

«Фиорентина», набрав 22 очка в 22 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата.