Аршавин: к Кокорину в Италию вылетел массажист, теперь Саше будет веселее

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу нынешнего положения дел Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

«Трудно предугадать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Знаю, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если там есть проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить. Если Саша вернётся в игровой тонус, то он обязательно поможет «Фиорентине». Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр Кокорин пополнил состав «Фиорентины» нынешней зимой. Он дебютировал в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте, но не сумел помочь своей команде переломить ход встречи.