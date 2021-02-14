Аршавин: к Кокорину в Италию вылетел массажист, теперь Саше будет веселее

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу нынешнего положения дел Александра Кокорина в составе «Фиорентины».
«Трудно предугадать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Знаю, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если там есть проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить. Если Саша вернётся в игровой тонус, то он обязательно поможет «Фиорентине». Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Александр Кокорин пополнил состав «Фиорентины» нынешней зимой. Он дебютировал в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте, но не сумел помочь своей команде переломить ход встречи.
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