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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: стартовые составы. Сафонов не попал в заявку

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Динамо» Загреб на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар» в России. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

«Краснодар»: Городов, Чернов, Мартынович, Смольников, Кайо, Вильена, Кабелла, Олссон, Сулейманов, Классон, Берг.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.