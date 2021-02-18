Орлов: почему Федун хочет, чтобы «Спартак» поморозили на стадионе «Динамо»?

Комментатор Геннадий Орлов высказался на тему возможного переноса встречи 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» из-за сильных морозов.

«Мне звонят болельщики и спрашивают, почему матч «Зенит» — «Арсенал» начинается в будний день в 17:00. Они же работают. С таким трудом люди достали билеты. Чтобы попасть на футбол, надо же в 15:00 выехать. Даже если один человек недоволен из-за головотяпства организаторов, эти организаторы должны получить за это. Ну как иначе? Я не понимаю.



Здоровье футболистов не беспокоит. Они что, гладиаторы? Ну почему такое отношение? Почему они должны играть в такой холод? Особенно легионеры, которые есть в командах. Можно же заранее беспокоиться о таких вещах. Это забота о человеке. Но клубы на это соглашаются. Почему? Вот Федун такой принципиальный. Почему он хочет, чтобы «Спартак» поморозили на стадионе «Динамо»? Почему он так к этому относится?



После этой игры они наверняка полетят куда-то на юг — опять перестройка. Вы не представляете, как опасен переход с холода на жару. Я всю жизнь занимаюсь футболом, и мне жалко людей. Я с состраданием отношусь к футболистам. А к ним так относятся. Да, форс-мажор, но ищите выход из ситуации. Стадион в Сочи свободен. Затраты? Давайте организуем. Ищите отдельного спонсора. Работайте. Думайте, как заработать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».