«Маккаби» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр» Донецк. Встреча пройдёт на стадионе «Блюмфильд» в Израиле. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Маккаби» — «Шахтёр».
Матч обслужит бригада арбитров из Франции, которую возглавит Франсуа Летексье. Ассистенты — Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный судья — Карим Абед.
Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве (Украина). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер», который в полуфинале прошёл донецкий «Шахтёр». «Горняки» попали в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе В Лиги чемпионов. «Маккаби» занял второе место в турнирной таблице группы I Лиги Европы.
- 18 февраля 2021
-
22:12
-
22:08
-
21:56
-
21:55
-
21:45
-
21:29
-
21:25
-
21:11
-
21:04
-
20:51
-
20:49
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:17
-
20:03
-
19:51
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:36
-
19:24
-
19:07
-
19:03
-
18:46
-
18:43
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:21