«Маккаби» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр» Донецк. Встреча пройдёт на стадионе «Блюмфильд» в Израиле. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Маккаби» — «Шахтёр».



Матч обслужит бригада арбитров из Франции, которую возглавит Франсуа Летексье. Ассистенты — Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный судья — Карим Абед.



Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве (Украина). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер», который в полуфинале прошёл донецкий «Шахтёр». «Горняки» попали в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе В Лиги чемпионов. «Маккаби» занял второе место в турнирной таблице группы I Лиги Европы.

«Маккаби» — «Шахтёр»: ставка Максима Калиниченко на встречу 1/16 финала Лиги Европы