«Маккаби» — «Шахтер»: ставка Максима Калиниченко на встречу 1/16 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» — «Шахтёр».



Ставка: победа «Шахтера» за 1.86.



«Непростой достался соперник «Шахтёру». Команде предстоит трудная выездная встреча. Сейчас непросто судить о состоянии донецкого клуба. В украинском чемпионате он провёл пока одну встречу. Там он сыграл вничью с «Колосом».



До этого «Шахтёр» проводил много товарищеских матчей. В них команда Луиша Каштру играла нестабильно. Чаще всего она также играла вничью, чуть реже побеждала. Так что в целом сейчас состояние команды из Донецка неоднозначное.



А вот «Маккаби» подходит к этому матчу подготовленным. Он проводил всю зиму игры в домашнем чемпионате. Там он почти всегда одерживал победы. Благодаря этому «Маккаби» борется за лидерство в таблице.



Клуб из Тель-Авива имеет длинную беспроигрышную серию. В последний раз он уступал в начале декабря прошлого года. С тех пор «Маккаби» несколько раз сыграл вничью и в большинстве матчей победил. Так что он выглядит фаворитом в игре с «Шахтёром».



«Шахтёр» попал в плей-офф ЛЕ из группового этапа Лиги чемпионов. Там он героически играл против мадридского «Реала» и миланского «Интера». «Сливочных» донецкий клуб даже смог дважды обыграть. Но всё равно этого не хватило, и «Шахтёр» занял третье место в их квартете.



«Маккаби» же сразу играл в Лиге Европы. Там у него в соперниках в группе были «Сивасспор», «Карабах» и «Вильярреал». С конкурентами «Шахтёра» эти команды не сравнятся. Так что украинская команда более привыкла к трудным матчам в еврокубках.



Да и вообще для донецкого клуба такие условия старта плей-оффа не в новинку. Год из года «Шахтёр» добавляет в матчах еврокубков после сборов. В «Маккаби» я не вижу ничего страшного. Да, команда имеет длинную серию побед, но всё-таки большинство клубов, которые он обыграл, были не столь сильны.



По моему мнению, «Шахтёр» мастеровитее. Он в состоянии победить в этой первой игре 1/16 финала», — сказал Калиниченко.

«Маккаби» — «Шахтёр». Прогноз: Марлос, Тайсон, Коноплянка и Степаненко увязнут в Израиле В трёх домашних матчах Лиги Европы «Маккаби» набрал семь очков при одном пропущенном мяче.