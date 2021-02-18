«ПСЖ» переключится на Месси, если не сможет продлить контракт с Мбаппе

Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта не продвигаются, сообщает Lefootenbref.com со ссылкой на журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси.

Если у парижан не получится договориться с Мбаппе, «ПСЖ» переключится на форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По словам Бухафси, нападающий французской команды Неймар «сделал всё» для того, чтобы Месси стал его одноклубником летом.

Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» потребует как минимум € 200 млн за Мбаппе, если французскому клубу придётся продать футболиста. Это произойдёт, если Мбаппе решит, что он не желает продлевать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2022 года. Француз склоняется к тому, чтобы перейти в новую команду, однако его могут купить лишь четыре клуба: «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ювентус».



Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а до этого выступал за «Монако». Парижане купили форварда за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 9 голевых передач.