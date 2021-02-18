«Бенфика» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и лондонского «Арсенала» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Бенфика»: Лейте, Гримальдо, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Гонсалвеш, Пицци, Вайгль, Таарабт, Нуньес, Вальдшмидт.

Запасные: Свилар. Влаходимос, Жилберто, Эвертон, Габриэл, Серви, Сеферович, Шикинью, Рафа Силва, Педриньо, Тавареш, Жоау Феррейра.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Габриэл, Соареш, Луис, Сака, Себальос, Смит-Роу, Джака, Эдегор, Обамеянг.

Запасные: Райан, Хейн, Тирни, Ляказетт, Виллиан, Холдинг, Пепе, Чемберс, Мари, Эльнени, Нкетиа, Мартинелли.

Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Арсенал».