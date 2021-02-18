«Краснодар» — «Динамо» З: Классон сравнял счёт

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол в матче с загребским «Динамо». Счёт — 2:2, идёт второй тайм.
Классон забил гол на 70-й минуте, ассистировал ему Маркус Берг.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» Загреб.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши, которую возглавляет Бартош Франковски. Ассистенты — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик.
Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.
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