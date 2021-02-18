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Губерниев: наш футбол по-прежнему плох. Товар для внутреннего пользования

Губерниев: наш футбол по-прежнему плох. Товар для внутреннего пользования
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проигрыше «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«О футболе не забываем! Краснодар показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее, не проигрывать Загребу дома. Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике, русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования. Краснодару спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже «меньшие» братья всё объяснили», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3. Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия).

«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
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