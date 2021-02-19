Петкович: «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (3:2). Петкович в этой встрече оформил дубль.

«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить. Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.