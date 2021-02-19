Евгений Городов: вратарская доля такая: где-то выручаешь, где-то ошибаешься

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал поражение в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Не хватило голов, как бы это не было банально. Ничего не остается, кроме как выходить на следующий матч и разницу компенсировать в ответной игре. Вратарская доля такая: где-то выручаешь, где-то ошибаешься. Бывает такое. Шансы есть, попробуем. Приложим все усилия в ответной игре», — приводит слова Городова официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.